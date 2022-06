Scontro auto-carro attrezzi | due morti sulla A1 nel Casertano

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ di due persone morte e due feriti il bilancio di un incidente avvenutocarreggiata nord della A1 Milano-Napoli, nel trattoricadente nel comune di Teano, all’altezza dell’area di servizio. Una Peugeot con a bordo una famiglia composta da padre, madre e figlia, con quest’ultima che conduceva il mezzo, si è scontrata per cause ancora in corso di accertamento contro un. Molto violento l’impatto, con l’finita fuori strada e divenuta un cumulo di lamiere, tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarne gli occupanti; la conducente ha riportato ferite gravi ed è stata condotta in ospedale, il padre e la madre sono invece deceduti. Ferito anche il conducente del, ...

