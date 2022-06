Reddito di Cittadinanza | in 17 mesi la Gdf denuncia 300 furbetti nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Trecento “delditi per aver percepito indebitamente una somma totale di quasi sei milioni di euro: è uno dei risultati conseguiti dalla Guardia di Finanza di Caserta tra il 2021 e i primi cinquedel 2022, diffusi oggi al termine della cerimonia tenutasi al Comando Provinciale per il 248° anniversario della Fondazione delle Fiamme Gialle. Altre 124 persone sono statete per l’indebita percezione, per almeno dieci milioni di euro, di altre erogazioni pubbliche come bonus fiscali, contributi a fondo perduto e finanziamenti bancari assistiti da garanzia. Gli interventi in materia di spesa pubblica sono stati complessivamente oltre 1.100, con 248 soggetti sono stati segnalati alla Corte dei conti per ...