Rai, incidente per la conduttrice durante le riprese: “ca… scivolo” (Di venerdì 24 giugno 2022) Una conduttrice della Rai è stata protagonista di un inconveniente che ha rischiato di farla finire in acqua. Che cosa è successo esattamente? Chi è stata la protagonista di questa gaffe involontaria? Una gaffe che ha rischiato di farla finire in mare. Di ciò è stata protagonista una nota conduttrice e giornalista della Rai. L’inconveniente è stato mostrato sui social in un video postato dalla stessa conduttrice! L’ironia, dunque, non le manca di certo! Inconveniente per una conduttrice Rai molto famosa – AltranotiziaMa chi è stata la conduttrice ad aver subito un inconveniente molto particolare nelle ultime ore? Che cosa è accaduto? La disavventura avuta dalla conduttrice Rai La Rai è l’emittente televisiva più importante nella storia della televisione italiana. Dal ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 24 giugno 2022) Unadella Rai è stata protagonista di un inconveniente che ha rischiato di farla finire in acqua. Che cosa è successo esattamente? Chi è stata la protagonista di questa gaffe involontaria? Una gaffe che ha rischiato di farla finire in mare. Di ciò è stata protagonista una notae giornalista della Rai. L’inconveniente è stato mostrato sui social in un video postato dalla stessa! L’ironia, dunque, non le manca di certo! Inconveniente per unaRai molto famosa – AltranotiziaMa chi è stata laad aver subito un inconveniente molto particolare nelle ultime ore? Che cosa è accaduto? La disavventura avuta dallaRai La Rai è l’emittente televisiva più importante nella storia della televisione italiana. Dal ...

Pubblicità

GraziaMontefal2 : RT @carcarlovvv: Orsini ha ragione sul fatto che in italia non c è informazione, il mio amico cerebroleso a seguito incidente non viene mai… - carcarlovvv : Orsini ha ragione sul fatto che in italia non c è informazione, il mio amico cerebroleso a seguito incidente non vi… - TgrRai : #17giugno #BuongiornoItalia #Rai ora in diretta: ?? Operaio muore alla centrale del Mercure a Laino Borgo (#Cosenza… - TgrRai : Pontey (#Aosta), camionista 46enne, residente a Quart, si ribalta sul ponte sulla Dora e muore.… - TgrRai : Operaio 29enne perde la vita sul #lavoro alla centrale del Mercure, a Laino Borgo, al confine tra #Calabria e… -