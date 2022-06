Pubblicità

...attaccante in scadenza nel 2023 con ilMonaco. LA CIFRA - 40 milioni di euro la prima proposta dei catalani , recentemente in difficoltà economica, ma le parole di oggi da parte del...69 Javier Tebas,della Liga, dopo le recenti dichiarazioni in cui sosteneva l'impossibilità del Barcellona ...fanno sperare i tifosi Blaugrana sul possibile arrivo del centravanti del... Presidente Bayern: 'Il Barcellona ha un miliardo di debiti e vuole Lewandowski, in Bundes sarebbe fallito' (ANSA) - ROMA, 24 GIU - Negli ultimi giorni cresce la sensazione che Cristiano Ronaldo e il Bayern Monaco possano unire le rispettive strade già quest'estate. LO scrive il Mundo ...Non solo Destro in attacco e Perisan in porta. L'Empoli continua a muoversi ed è a un passo dall'arrivo del centrocampista romeno Razvan Marin, nelle ultime due stagioni al Cagliari. Il Messina cerca ...