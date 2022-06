Perché Viagogo è stata multata per 23 | 5 milioni di euro da AgCom

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 24 giugno 2022) L’avvertimento era stato lanciato già due anni fa, quando l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva emesso la prima sanzione pecuniaria nei confronti di alcuni siti che si occupano di secondary ticketing. E, uno dei portali più utilizzati per chi vuole acquistare biglietti “di seconda mano” da rivenditori non ufficiali (ma autorizzati,la legge prevede e regolamenta questa pratica), rientrava nel novero dei multati. Ma oggi, dopo che alcuni episodi analoghi si sono ripetuti, la stessaha sanzionato nuovamente l’azienda nata a Londra, con sedi sparse in tutto il mondo. LEGGI ANCHE > L’multa per oltre 5die altri due siti di secondary ticketing Secondo, che ho ha ufficializzato la sua ...