Nicolas Vaporidis | svelata la sua più grande paura | retroscena inatteso sulla perdita dei capelli

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 24 giugno 2022) L’Isola dei Famosi sta per volgere al termine e i protagonisti stanno per tornare in Italia. Tra di loro ce ne sono alcuni molto amati e chiacchierati, mentre altri hanno condotto questa esperienza un po’ più in sordina. Tra i primi c’è, sicuramente,, su cui sono appena trapelate delle notizie inerenti la sua L'articolo proviene da KontroKultura.