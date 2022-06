Lory Del Santo su Nicolas Vaporidis e quel pacchetto di cracker nascosto a L’Isola dei Famosi (Di venerdì 24 giugno 2022) Lory Del Santo, L’Isola dei Famosi, un pacchetto di cracker ed un chiacchiericcio mal riportato. Sembra il titolo di una canzone di Giovanni Truppi. L’antipatia di Nicolas Vaporidis nei confronti di Lory Del Santo sarebbe nata nelle primissime settimane ancor prima che i Tavassi ed i Cugini di Campagna sbarcassero in Honduras. Ma andiamo con ordine. L’ex showgirl del Drive In a Biccy.it ha deciso di vuotare il sacco e di rivelare un aneddoto che non è mai stato ripreso dalle telecamere. Ed è subito cracker-gate. Dopo una settimana di permanenza su L’Isola dei Famosi, in Honduras è passato un uragano che ha costretto la produzione a far trasferire tutti i naufraghi in ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 giugno 2022)Deldei, undied un chiacchiericcio mal riportato. Sembra il titolo di una canzone di Giovanni Truppi. L’antipatia dinei confronti diDelsarebbe nata nelle primissime settimane ancor prima che i Tavassi ed i Cugini di Campagna sbarcassero in Honduras. Ma andiamo con ordine. L’ex showgirl del Drive In a Biccy.it ha deciso di vuotare il sacco e di rivelare un aneddoto che non è mai stato ripreso dalle telecamere. Ed è subito-gate. Dopo una settimana di permanenza sudei, in Honduras è passato un uragano che ha costretto la produzione a far trasferire tutti i naufraghi in ...

Pubblicità

RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… - anna_rattenni : RT @PrincipessaMon3: Non avevo dubbi che potevo fidarmi del giudizio di luca! Votiamo nick! Non mi è piaciuto insieme a lory, ma è una pers… - PrincipessaMon3 : Non avevo dubbi che potevo fidarmi del giudizio di luca! Votiamo nick! Non mi è piaciuto insieme a lory, ma è una p… - ElisaDiGiacomo : Isola dei famosi, Lory del santo 'smaschera' gli autori: 'Ti dicono: fatti sentire, urla, rispondi' - DonnaGlamour : Lory Del Santo sugli autori dell’Isola: “Mi dicevano di litigare e urlare per aumentare gli ascolti” -