LIVE – Sorteggio tabelloni Wimbledon 2022 | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ile latestuale deldeiprincipali del torneo di, terzo Slam della stagione. Sale l’attesa per conoscere il percorso degli undici tennisti azzurri presenti: sei uomini e cinque donne. A Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti, infatti, si è andato ad aggiungere Andrea Vavassori, che ha brillantemente superato le qualificazioni andandosi a conquistare il primo main draw in carriera allo Slam. Non sono di certo meno agguerrite le ragazze, che possono contare su una Camila Giorgi in forma straripante dopo gli ultimi eccellenti risultati ad Eastbourne. Oltre alla marchigiana, sono presenti Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Tantissime ...

Pubblicità

Inter : La reaction quando mancano meno di 24h al sorteggio della nuova @SerieA ?? Seguiteci domani su @Twitch con la nostr… - Lucadf18 : RT @Inter: La reaction quando mancano meno di 24h al sorteggio della nuova @SerieA ?? Seguiteci domani su @Twitch con la nostra live stream… - AlexDoni_ : RT @Inter: La reaction quando mancano meno di 24h al sorteggio della nuova @SerieA ?? Seguiteci domani su @Twitch con la nostra live stream… - ZolikaBrazil : RT @Inter: La reaction quando mancano meno di 24h al sorteggio della nuova @SerieA ?? Seguiteci domani su @Twitch con la nostra live stream… - sere__3 : RT @Inter: La reaction quando mancano meno di 24h al sorteggio della nuova @SerieA ?? Seguiteci domani su @Twitch con la nostra live stream… -

Numeri ritardatari Previsioni Aggiorna direttaqui Numeri Vincenti - - - - - Al seguente link i risultati del concorso di ieri mercoledì 22 Giugno 2022 ,durante il quale non sono tate ...Venerdì ildei tabelloni, lunedì al via con i primi match: tutto in diretta su Sky Sport . Il torneo in diretta dal 27 giugno su Sky Sport LA CLASSIFICA ATP - SINNER - PAULSi ...Il live e la diretta testuale del sorteggio dei tabelloni principali del torneo di Wimbledon 2022, terzo Slam della stagione tennistica.La diretta testuale della compilazione del calendario del campionato di Serie A 2022/2023, che prenderà il via il prossimo sabato 13 agosto.