L’invio di nuove armi serve a rafforzare la via diplomatica, dice il ministro ucraino Kuleba (Di venerdì 24 giugno 2022) «Solamente la nostra vittoria militare convincerà la Russia ad avviare seri negoziati di pace, le armi garantiranno la via diplomatica», dice il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba al Corriere. Proprio nel giorno in cui dall’Ue arriva il sì allo status di candidato per Kiev e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncia L’invio di nuove armi per 450 milioni di dollari. Eppure, la questione delle armi all’Ucraina resta controversa in Europa. Con difficoltà politiche in diversi Paesi europei, Italia inclusa. Kuleba ne è consapevole e dice: «Nessuna guerra può mai cancellare la realtà della politica interna e nei Paesi democratici è inevitabile che le opposizioni cerchino ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 giugno 2022) «Solamente la nostra vittoria militare convincerà la Russia ad avviare seri negoziati di pace, legarantiranno la via»,ildegli EsteriDmytroal Corriere. Proprio nel giorno in cui dall’Ue arriva il sì allo status di candidato per Kiev e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annunciadiper 450 milioni di dollari. Eppure, la questione delleall’Ucraina resta controversa in Europa. Con difficoltà politiche in diversi Paesi europei, Italia inclusa.ne è consapevole e: «Nessuna guerra può mai cancellare la realtà della politica interna e nei Paesi democratici è inevitabile che le opposizioni cerchino ...

Pubblicità

silentman68 : RT @AntonioSocci1: In queste ore un parlamento che non conta più nulla sarà costretto a ratificare scelte governative che prevedono l’invio… - marco_disaro : RT @fr4nc15_93: Il modo in cui l'Occidente temporeggia sull'invio di nuove armi in Ucraina è sconcertante. Come se fosse ancora possibile r… - fr4nc15_93 : Il modo in cui l'Occidente temporeggia sull'invio di nuove armi in Ucraina è sconcertante. Come se fosse ancora pos… - giovedivenerdi : RT @AntonioSocci1: In queste ore un parlamento che non conta più nulla sarà costretto a ratificare scelte governative che prevedono l’invio… - johnny_libero : #ottoemezzo #Travaglio “Noi ci siamo e ci saremo…” dice #Conte I BUGIARDI DISONESTI POLTRONARI DEL @Mov5Stelle COME… -