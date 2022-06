La storia di Fabio e Margie | lei muore e viene cremata | lui ha un malore e muore poco dopo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ci sono delle storie d’amore che a parole non si possono raccontare. Ci sono dei legami che solo la morte può spezzare ma che forse, altrove, continueranno in eterno. E’ il caso di. Oggi chi parla di questa coppia, descrive i due come due innamorati, due persone inseparabili. E allora di fronte a un amore che non si spezza, se non a causa della morte, non si può immaginare un finale drammatico ma allo stesso tempo, intriso d’amore. E’ ladiche è venuta a mancare, e quella diche poche ore, l’ha raggiunta. Margherita Iannilli, la moglie di, impiegata in un’azienda a Grosseto, è morta per una grave malattia a 46 anni, venerdì 17 giugno. Con, come veniva chiamata a Porto Santo Stefano, ...