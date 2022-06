La Corte suprema degli Stati Uniti ha cancellato il diritto all' aborto

Pubblicità

lucasofri : Scellerati. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha eliminato il diritto all’aborto a livello nazionale - ilpost : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha eliminato il diritto all’aborto a livello nazionale - CottarelliCPI : Ieri la Corte Suprema USA ha cancellato una legge dello stato di New York sul controllo delle armi che esisteva da… - player_278 : RT @perchetendenza: #aborto: Perché la Corte Suprema degli Stati Uniti ha eliminato il diritto all'aborto a livello federale annullando la… - vanecarstairs : RT @nonseinvisibile: Nel 2022 la Corte Suprema ha abolito il diritto costituzionale all'aborto. NEL 2022. Mentre permettiamo a ragazzini… -

La folla protesta davanti alladegli Stati Uniti dopo che ha posto fine al diritto all'aborto con una sentenza che distrugge mezzo secolo di protezioni costituzionali su una delle questioni piu' controverse e ...NEW YORK - Come previsto, ladegli Stati Uniti ha annullato la sentenza Roe vs. Wade con cui nel 1973 aveva legalizzato l'aborto. Una decisione storica che cancella un diritto costituzionale stabilito mezzo secolo ...Cancellata dopo quasi 50 anni la storica sentenza Roe v. Wade, ecco cosa succede ora. Protesta davanti alla sede dell’organismo giudiziario ...La folla protesta davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti dopo che ha posto fine al diritto all'aborto con una sentenza che distrugge ...