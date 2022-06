Il lavoro come riscatto dal carcere, laboratori in 8 città (Di venerdì 24 giugno 2022) Le attività previste comprendono la rigenerazione degli apparati terminali di rete con l'adesione di Fastweb, Linkem, Tiscali, Sky, Telecom Italia, Vodafone e Windtre e un progetto di realizzazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Le attività previste comprendono la rigenerazione degli apparati terminali di rete con l'adesione di Fastweb, Linkem, Tiscali, Sky, Telecom Italia, Vodafone e Windtre e un progetto di realizzazione ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Il Ministro Brunetta sostiene che il salario minimo contro gli stipendi da fame e i sostegni come il reddito per le… - fanpage : Donato Matri è morto ieri a Lecce dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere edile. Aveva 72 anni. In I… - santegidionews : “Cercasi lavoratori”: Come si rende difficile la vita degli immigrati residenti in Italia (e anche di tanti italian… - gabrielecostan4 : @StefanoBerto83 @Antonio_Caramia @Davide19663174 @IzzoEdo @nicolatosti1 @RobertoBurioni Stefano, stai sbagliando pi… - SERENDIPlTY_ : RT @heythereelena: io non capisco perché vogliono far passare a tutti i costi le influencer come una categoria oppressa, è vero che ormai s… -