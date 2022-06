I russi avanzano L’esercito di Kiev si ritira da Severodonetsk | 90% della città danneggiato

(Di venerdì 24 giugno 2022) Le forze ucraine hanno ricevuto l'ordine dirsi dallaorientale di. "Le forze armate ucraine dovrannorsi da. Hanno ricevuto l'ordine", ha dichiarato il governatore di Lugansk, Sergiy Gaiday. Laè stata "quasi ridotta in macerie" dai continui bombardamenti, ha aggiunto Gaiday. "Tutte le infrastrutture cruciali sono state distrutte. Il 90%, l’80% delle case dovrà essere demolito". Intanto anche i militari asserragliati dentro lo stabilimento Azot hanno detto che si arrenderanno se i civili avranno garantita l’incolumità. In un report il centro di studi statunitense 'Institute for the study of war' sostiene però che la battaglia per ...

La battaglia per la sua conquista continua da settimane, con ichea fatica, combattendo strada per strada. Severodonetsk, polo strategico fondamentale nella regione, rappresenta una ...Il governatore descrive una situazione difficile anche a Lysychansk, con 'icheverso la città da Zoloty e Toshkivka ' e 'sei sistemi missilistici Tochka - U che hanno lasciato ...Far avanzare la candidatura dell'Ucraina nell'Unione europea è ... Nessuno, in Europa, vuole Kiev in mano dei russi, ma la realpolitik resta sempre più appollaiata sulla spalla del presidente ...“Non ci sono piani per un summit straordinario a luglio“. È quanto si apprende da fonti europee mentre è ancora in corso il vertice dei leader. Le stesse fonti confermano come “un leader” al tavolo de ...