Giampaolo sul calendario di Serie A | ' La Sampdoria sarà pronta'

(Di venerdì 24 giugno 2022) "Quest'anno proprio nel mezzo del campionato c'è il Mondiale. È l'unica grande differenza dal passato, ma è una grande differenza. Comunque non è problema, ci si attrezzerà e allenerà per non perdere ...

Cosi il tecnico della Sampdoria Marcocalendario del prossimo campionato di serie A che è stato svelato oggi. Per i blucerchiati subito due partite in casa al Ferraris con Atalanta e ..., che non è tipo da pronostici, vuole scherzarci su: "Male che vada, facciamo quattro punti. Tornando seri, il fattore casa sfortunatamente negli ultimi anni conta sempre meno". La Serie A ..."Quest'anno proprio nel mezzo del campionato c'è il Mondiale. È l'unica grande differenza dal passato, ma è una grande differenza. Comunque non è problema, ci si attrezzerà e allenerà per non perdere ...GENOVA - Da oggi le squadra di Serie A conoscono quello che sarà il cammino per la prossima stagione, che inizierà il 14 agosto e terminerà il 4 giugno 2023. Tra queste anche la Sampdoria di Marco Gia ...