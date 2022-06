GfVip | la denuncia è gravissima | “Si è presentata a casa per picchiarlo” | Attimi di terrore per il figlio

(Di venerdì 24 giugno 2022) Un ex volto del Grande Fratello Vip hato un episodio gravissimo. Una persona sarebbe entrata asua per picchiare ilLa sua partecipazione al noto reality show di Canale 5 risale alla sua quarta edizione, vinta per la cronaca dalla nuova fidanzata di Rkomi Paola Di Benedetto. Il nome invece della donna che hato un fatto di una immensa gravità corrisponde a quello di Serena Enardu. Quest’ultima è rimasta non molto tempo all’interno dellapiù spiata d’Italia, per l’esattezza poco più di un paio di settimane. Serena Enardu (Websource)Nel corso della medesima stagione del Grande Fratello Vip un altro dei concorrenti è stato il suo ex compagno Pacifico Settembre, conosciuto dal pubblico con il nome d’arte di Pago. L’artista nato a Quartu Sant’Elena è ...

Pubblicità

FeEstevam25 : RT @tuttopuntotv: Dayane Mello denuncia: “Devo prendere provvedimenti” #gfvip #mellos #rosmellos #solearmy - Gianni_gian13 : RT @tuttopuntotv: Dayane Mello denuncia: “Devo prendere provvedimenti” #gfvip #mellos #rosmellos #solearmy - _Overgron_ : RT @tuttopuntotv: Dayane Mello denuncia: “Devo prendere provvedimenti” #gfvip #mellos #rosmellos #solearmy - Um_certo_olhar : RT @tuttopuntotv: Dayane Mello denuncia: “Devo prendere provvedimenti” #gfvip #mellos #rosmellos #solearmy - febollones : RT @tuttopuntotv: Dayane Mello denuncia: “Devo prendere provvedimenti” #gfvip #mellos #rosmellos #solearmy -

7, Nunzio di Amici 21 nel cast/ I fan ci sperano e intanto... Attualmente Gretchen Carlson è ... il fidanzamento mai ufficializzato/ Lei vuole un altro figlio Gretchen Carlsonil suo ..."Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie.. Ho avuto paura". A parlare è Miriana Trevisan, ex gieffina L'articolo Miriana Trevisan (ex6) sconvolta sui social: "Io aggredita al parco" proviene da True ...Un ex volto del Grande Fratello Vip ha denunciato un episodio gravissimo. Una persona sarebbe entrata a casa sua per picchiare il figlio ...Grande Fratello Vip, ex concorrente denuncia: “Si è presentata a casa per picchiare ... Ma poi due anni fa aveva anche partecipato al GF Vip 4 come concorrente, perché in casa c’era il si ex fidanzato ...