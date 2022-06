Gas, la paura Ue al tetto dei prezzi, nessun allarme per l’inverno. L’Europa affascina tutti: Draghi show a Bruxelles (Di venerdì 24 giugno 2022) A margine del Consiglio Europeo tenutosi a Bruxelles, il premier Draghi ha incontrato la stampa, davanti alla quale ha affrontato diverse tematiche. Intanto, tema ‘caldo’ in queste settimane, il presidente del Consiglio ha tenuto ad annunciare che la dipendenza dell’Italia nei confronti del gas russo sarebbe scesa del 25%, perché “Le misure messe in campo dal governo dall’inizio della guerra cominciano a dare risultati. Altri fornitori di gas cominciano a sostituire il gas russo“. Premesso quindi che a detta del capo del governo, sotto il profilo energetico, per il Paese il prossimo inverno non dovrebbe rappresentare un’emergenza, ha poi anticipato che quindi il ‘price cap’ per l’Ue sarà argomento di discussione non prima del prossimo ottobre. Draghi: “Sui prezzi dell’energia Avevo chiesto che si agisse subito, ci ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) A margine del Consiglio Europeo tenutosi a, il premierha incontrato la stampa, davanti alla quale ha affrontato diverse tematiche. Intanto, tema ‘caldo’ in queste settimane, il presidente del Consiglio ha tenuto ad annunciare che la dipendenza dell’Italia nei confronti del gas russo sarebbe scesa del 25%, perché “Le misure messe in campo dal governo dall’inizio della guerra cominciano a dare risultati. Altri fornitori di gas cominciano a sostituire il gas russo“. Premesso quindi che a detta del capo del governo, sotto il profilo energetico, per il Paese il prossimo inverno non dovrebbe rappresentare un’emergenza, ha poi anticipato che quindi il ‘price cap’ per l’Ue sarà argomento di discussione non prima del prossimo ottobre.: “Suidell’energia Avevo chiesto che si agisse subito, ci ...

