Eva Henger | il tormento dopo l’incidente | “Piango per chi è morto”

Leggi su diredonna

(Di venerdì 24 giugno 2022) Sono ormai trascorsi quasi tre mesi dal brutto incidente in Ungheria in cui sono rimasti coinvolti Evae il marito Massimiliano Caroletti, ma non si può ancora dire che il peggio per lei sia del tutto passato. La showgirl, infatti, ha subito diverse fratture e non riesce ancora a camminare autonomamente, ma deve servirsi della sedia a rotelle. Dimenticare quanto è accaduto, almeno per ora, per lei è impossibile, anzi continua a esserci un dolore fortissimo per le due persone che hanno perso la vita nell’impatto. “Io ancoraspesso per tutto quello che è successo – ha detto in un’intervista a Novella 2000 – Mi viene in mente, le due persone che non ci sono più. Mi dispiace tantissimo. Quando riuscirà a camminare e uscirò vorrei andare a porgere i fiori per loro e dire due parole”. Vi ...