Duello Torino-Monza per un centrocampista della Nazionale: i dettagli (Di venerdì 24 giugno 2022) Manca poco più di una settimana al via ufficiale del calciomercato ma già moltissime squadre si stanno muovendo per anticipare la concorrenza. Le più attive sono sicuramente Inter e Monza, con i nerazzurri che hanno chiuso per il ritorno di Lukaku e stanno trattando ancora per Dybala, mentre il Monza sta ultimando tantissimi acquisti, uno di questi potrebbe essere Stefano Sensi, in uscita proprio dall’Inter. Matteo Pessina Atalanta Torino MonzaSecondo quanto riportato da Sky Sport, proprio il Monza di Galliani, assieme anche al Torino del ds vagnati, sarebbero fortemente interessati ad un giocatore della Nazionale in uscita dall’Atalanta. Si tratta di Matteo Pessina. L’ex Verona non rientra più nei piani di Gasperini che sta cercando di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 giugno 2022) Manca poco più di una settimana al via ufficiale del calciomercato ma già moltissime squadre si stanno muovendo per anticipare la concorrenza. Le più attive sono sicuramente Inter e, con i nerazzurri che hanno chiuso per il ritorno di Lukaku e stanno trattando ancora per Dybala, mentre ilsta ultimando tantissimi acquisti, uno di questi potrebbe essere Stefano Sensi, in uscita proprio dall’Inter. Matteo Pessina AtalantaSecondo quanto riportato da Sky Sport, proprio ildi Galliani, assieme anche aldel ds vagnati, sarebbero fortemente interessati ad un giocatorein uscita dall’Atalanta. Si tratta di Matteo Pessina. L’ex Verona non rientra più nei piani di Gasperini che sta cercando di ...

Pubblicità

pccpla : RT @NicoSchira: #Juventus al lavoro per fare cassa: dalle cessioni di Rolando #Mandragora (duello #Fiorentina-#Torino), Nicolò #Fagioli (ri… - yoshi5477 : RT @NicoSchira: #Juventus al lavoro per fare cassa: dalle cessioni di Rolando #Mandragora (duello #Fiorentina-#Torino), Nicolò #Fagioli (ri… - rooney10_fan : RT @NicoSchira: #Juventus al lavoro per fare cassa: dalle cessioni di Rolando #Mandragora (duello #Fiorentina-#Torino), Nicolò #Fagioli (ri… - rahulravilfc : RT @NicoSchira: #Juventus al lavoro per fare cassa: dalle cessioni di Rolando #Mandragora (duello #Fiorentina-#Torino), Nicolò #Fagioli (ri… - kohki_matsuda11 : RT @NicoSchira: #Juventus al lavoro per fare cassa: dalle cessioni di Rolando #Mandragora (duello #Fiorentina-#Torino), Nicolò #Fagioli (ri… -