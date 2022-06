Pubblicità

Gazzetta del Sud

... che di Bolognesi ha assunto lanegli anni nel corso di un processo avviato dopo l'arresto ... dietro il racconto di alcuni pentiti ilfu riconosciuto come elemento di collegamento ...Tiratele fuori sfoggiava le spalline dacon le mostrine bianche e un gallone a forma ... per obbligarli a spostare una parte delle truppe e così indebolirne la." La sensazione è di ... Difesa, sottufficiale iscritto al SIULM Esercito ottiene giustizia Grazie al lavoro condotto dal nostro team di esperti legali che confluiranno al più presto in un Dipartimento, un Sottufficiale iscritto al SIULM Esercito, ottiene giustizia con la cancellazione ...Fu arrestato nel 2008 con l’accusa di corruzione con l’aggravante mafiosa, condannato a 4 anni, di cui tre trascorsi in carcere. Poi affidato ai servizi sociali nella pizzeria del fratello ...