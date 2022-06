Di Maio sceglie i suoi capigruppo e in Europa vuole andare con Renzi, Calenda e Macron (Di venerdì 24 giugno 2022) Ha presentato il suo nuovo gruppo alla Camera, ha annunciato un partito “che non sarà personale” (chissà), ha lasciato intendere di avere un rapporto speciale con Beppe Sala e Dario Nardella. E insomma, mentre Luigi Di Maio si cala senza difficoltà nel ruolo di azionista della maggioranza di governo, si capisce anche che sono iniziate da tempo manovre di avvicinamento a mondi fin qui insospettabili. Anche in Europa. L’ex grillino ha due eurodeputate pronte a entrare nel gruppo europeo di Macron. Dove ci sono già Matteo Renzi e Carlo Calenda. “Oggi abbiamo costituito i gruppi che rafforzeranno la stabilità del governo”, ha detto ieri Luigi Di Maio al termine di una prima assemblea con i suoi nuovi gruppi parlamentari. Il ministro offre a Draghi quel manipolo che ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 giugno 2022) Ha presentato il suo nuovo gruppo alla Camera, ha annunciato un partito “che non sarà personale” (chissà), ha lasciato intendere di avere un rapporto speciale con Beppe Sala e Dario Nardella. E insomma, mentre Luigi Disi cala senza difficoltà nel ruolo di azionista della maggioranza di governo, si capisce anche che sono iniziate da tempo manovre di avvicinamento a mondi fin qui insospettabili. Anche in. L’ex grillino ha due eurodeputate pronte a entrare nel gruppo europeo di. Dove ci sono già Matteoe Carlo. “Oggi abbiamo costituito i gruppi che rafforzeranno la stabilità del governo”, ha detto ieri Luigi Dial termine di una prima assemblea con inuovi gruppi parlamentari. Il ministro offre a Draghi quel manipolo che ...

