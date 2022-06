Chiesa e pedofilia, la Cei avvia il primo report nazionale. La replica di ItalyChurchToo: “Serve una commissione super partes” (Di venerdì 24 giugno 2022) Al via il primo report nazionale sulla pedofilia del clero italiano. Il cardinale presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi, lo aveva annunciato al termine dell’assemblea generale dei vescovi italiani durante la quale era stato nominato come successore di Gualtiero Bassetti. L’episcopato della Penisola ha deciso di pubblicare, entro il 18 novembre 2022, un primo report nazionale sulle attività di prevenzione e sui casi di abuso segnalati o denunciati alla rete dei Servizi diocesani e interdiocesani negli ultimi due anni e di avviare un’analisi sui dati di delitti presunti o accertati perpetrati da chierici in Italia nel periodo 2000-2021, custoditi dal Dicastero per la dottrina della fede. Indagine non meramente statistica – Per quanto riguarda il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Al via ilsulladel clero italiano. Il cardinale presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi, lo aveva annunciato al termine dell’assemblea generale dei vescovi italiani durante la quale era stato nominato come successore di Gualtiero Bassetti. L’episcopato della Penisola ha deciso di pubblicare, entro il 18 novembre 2022, unsulle attività di prevenzione e sui casi di abuso segnalati o denunciati alla rete dei Servizi diocesani e interdiocesani negli ultimi due anni e dire un’analisi sui dati di delitti presunti o accertati perpetrati da chierici in Italia nel periodo 2000-2021, custoditi dal Dicastero per la dottrina della fede. Indagine non meramente statistica – Per quanto riguarda il ...

ilpost : Lo scandalo della pedofilia ha travolto la Chiesa cattolica in tutto il mondo, ma non in Italia: perché? Lo raccont… - fattoquotidiano : Chiesa e pedofilia, la Cei avvia il primo report nazionale. La replica di ItalyChurchToo: “Serve una commissione su… - tobacci : RT @iscaramuzzi: .@AlviseArmellini ed io abbiamo fatto questa serie di podcast sulla pedofilia nella Chiesa e i silenzi italiani, potete as… - vatenacttencass : Inchieste sostenute dai lettori: la pedofilia dei preti italiani che i vescovi vogliono tenere nascosta - nicolavilla : RT @ilpost: Lo scandalo della pedofilia ha travolto la Chiesa cattolica in tutto il mondo, ma non in Italia: perché? Lo racconta 'La bomba'… -