Brad Pitt vicino all’addio alle scene?

(Di venerdì 24 giugno 2022) L’attore ha lanciato qualche dubbio a GQ Sandra Bullock ha dette nelle ultime ore di essersi presa una pausa: presto potrebbe farlo anche. L’attore, protagonista di “Bullet Train“, in uscita nelle sale italiane il 25 agosto, starebbe pensando a un addio. A dirlo o comunque a lanciare il sospetto lui stesso in un’intervista rilasciata a GQ. «Mi sento all’ultima tappa della mia carriera», ha spiegato. L’attore ha anche aggiunto che questo potrebbe davvero essere l’ultimo periodo al cinema Inoltre poi ha aggiunto: «Sono una di quelle persone che parla attraverso l’arte. Voglio fare sempre di più. Se non sto facendo qualcosa, mi sento morire dentro». Leggi anche:e Angelina Jolie ai ferri corti, si rischia un nuovo caso Depp – Heard E poi: «Mi muovevo sempre ...

