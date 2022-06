Bimbo 9 anni scompare durante escursione | ricerca nella notte

Pubblicità

horottoilvetro : RT @LaStampa: Un bimbo 9 anni scompare durante un’escursione: era con il papà, si perlustra la zona bellunese vicino a Tambre - Corriere : Bimbo di 9 anni scompare durante una gita in montagna con il padre - LaStampa : Un bimbo 9 anni scompare durante un’escursione: era con il papà, si perlustra la zona bellunese vicino a Tambre - newsforester : RT @MediasetTgcom24: Sant'Anna di Tambre (Belluno), bimbo di 9 anni scompare durante un'escursione: ricerche nella notte #Belluno #ColInde… - ParliamoDiNews : Belluno, bimbo di 9 anni scompare in montagna durante un`escursione col papà - Cronaca #belluno #bimbo #scompare… -

Ultim'ora Belluno, 24 giugno 2022 - Undi 9è scomparso nel Bellunese dalla vista del papà nel tardo pomeriggio, mentre i due erano in escursione sul Col Indes , nei pressi di Sant'Anna di Tambre (Belluno), nella zona dell'...Sono ore d'ansia nel bellunese per la scomparsa di un bambino di 9sparito dalla vista del papà nel tardo pomeriggio, mentre i due erano in escursione sul Col Indes, nei pressi di Sant'Anna di Tambre (Belluno), nella zona dell'Alpago. Le ricerche, coordinate ...Sono ore d'ansia nel bellunese per la scomparsa di un bambino di 9 anni sparito dalla vista del papà nel tardo pomeriggio, mentre i due erano in escursione sul Col Indes, nei pressi di Sant'Anna di Ta ...Sono ore d'ansia nel Bellunese per la scomparsa di un bambino di 9 anni.