Basket: Olimpia Milano-Brandon Davies, ufficiale il biennale per l’ex Barcellona (Di venerdì 24 giugno 2022) Ufficializzato l’accordo che legherà per i prossimi due anni Brandon Davies all’Olimpia Milano. L’AX Armani Exchange di Ettore Messina mette a segno il primo colpo, che è di livello elevato. Ala-centro (molto più centro che ala) al Barcellona, ha chiuso l’ultima stagione di Eurolega con 9.9 punti e 3.7 rimbalzi di media, cifre che in Liga ACB sono molto simili (9.7 e 3.8). Così il GM milanese Christos Stavropoulos: “Brandon è un giocatore moderno, atletico, tiratore e con tanta esperienza di EuroLeague al massimo livello, che riteniamo possa migliorare in modo significativo il nostro reparto lunghi“. A parlare è anche il diretto interessato: “Sono felice di essere qui ed entusiasta di far parte della squadra Campione d’Italia. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare e di farlo insieme ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Ufficializzato l’accordo che legherà per i prossimi due anniall’. L’AX Armani Exchange di Ettore Messina mette a segno il primo colpo, che è di livello elevato. Ala-centro (molto più centro che ala) al, ha chiuso l’ultima stagione di Eurolega con 9.9 punti e 3.7 rimbalzi di media, cifre che in Liga ACB sono molto simili (9.7 e 3.8). Così il GM milanese Christos Stavropoulos: “è un giocatore moderno, atletico, tiratore e con tanta esperienza di EuroLeague al massimo livello, che riteniamo possa migliorare in modo significativo il nostro reparto lunghi“. A parlare è anche il diretto interessato: “Sono felice di essere qui ed entusiasta di far parte della squadra Campione d’Italia. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare e di farlo insieme ...

