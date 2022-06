Anna Tatangelo: la voce stupisce tutti (Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo The Pipol Gossip, è definitivamente giunta al capolinea la love story tra i due cantanti dopo vari tira e molla. Sembra sia giunta al capolinea la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio, il giovane rapper napoletano. L’indiscrezione era in circolo da tempo ma solo nelle ultime ore è arrivata conferma. (web)A dare la notizia è stato il sito The Pipol gossip che conferma la rottura definitiva tra i due artisti. Ma andiamo a vedere i dettagli. Anna Tatangelo e Livio si sono detti addio Ann Tatangelo e Livio si sono detti addio per sempre, almeno questo è quanto trafila dal noto giornale sopra citato. Fonti vicine alla cantante di Sora fanno sapere che dopo un anno e mezzo di storia, la bella Tatangelo abbia deciso di chiudere. Anna pensa ... Leggi su formatonews (Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo The Pipol Gossip, è definitivamente giunta al capolinea la love story tra i due cantanti dopo vari tira e molla. Sembra sia giunta al capolinea la storia d’amore trae Livio, il giovane rapper napoletano. L’indiscrezione era in circolo da tempo ma solo nelle ultime ore è arrivata conferma. (web)A dare la notizia è stato il sito The Pipol gossip che conferma la rottura definitiva tra i due artisti. Ma andiamo a vedere i dettagli.e Livio si sono detti addio Anne Livio si sono detti addio per sempre, almeno questo è quanto trafila dal noto giornale sopra citato. Fonti vicine alla cantante di Sora fanno sapere che dopo un anno e mezzo di storia, la bellaabbia deciso di chiudere.pensa ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Orrendo risveglio per Anna Tatangelo: l`ex le ha tirato un colpo basso senza precedenti - - zazoomblog : Anna Tatangelo single con Livio è finita: chi c’è nel cuore della cantante - #Tatangelo #single #Livio #finita:… - RadioDueLaghi : Perchè Anna Tatangelo è stata completamente ignorata nella festa per i trent'anni di carriera di Gigi D'Alessio? Il… - infoitcultura : Anna Tatangelo e Livio Cori, “finita: è ufficiale, lei non smette di pensare a Gigi” - infoitcultura : Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati (e c’entrerebbe Gigi D’Alessio) -