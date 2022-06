(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “I mass media in tempo di guerra: informare o persuadere?” questo il titolo del dibattito, organizzato a Roma dall’con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Andando verso laedizione delgiornalisticoper la– realizzato dacon il sostegno delle Cooperative aderenti a Legacoop – i giornalisti vincitori delle precedenti edizioni si sono incontrati per discutere del ruolo dell’informazione, durante il conflitto che sta colpendo l’Ucraina. Ha moderato il dibattito Fabrizio Battistelli (Presidente di) che si è complimentato con i presenti, inviati sul campo in occasione di questo e dei ...

zazoomblog : XXXVIIII Premio Archivio Disarmo - Colombe doro per la pace - #XXXVIIII #Premio #Archivio #Disarmo - StraNotizie : XXXVIIII Premio Archivio Disarmo-Colombe d'oro per la pace -

Adnkronos

Andando verso laedizione delgiornalistico Colombe d'oro per la pace " realizzato da Archivio Disarmo con il sostegno delle Cooperative aderenti a Legacoop " i giornalisti vincitori ...Andando verso laedizione delgiornalistico Colombe d'oro per la pace " realizzato da Archivio Disarmo con il sostegno delle Cooperative aderenti a Legacoop " i giornalisti vincitori ... XXXVIIII Premio Archivio Disarmo-Colombe d'oro per la pace (Adnkronos) - "I mass media in tempo di guerra: informare o persuadere" questo il titolo del dibattito, organizzato a Roma dall'Archivio Disarmo con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazi ...Per l'artista Menzione d’Onore al Premio Internazionale Città di Viterbo 2022 con la poesia “Vivere anche quando il cuore lacrima” ...