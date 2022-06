Uomini e Donne: Il Lieto Annuncio Di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi! (Di giovedì 23 giugno 2022) Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi diventeranno presto genitori. La coppia nata negli studi di Uomini e Donne nel 2019, ha dato il Lieto Annuncio via social solo poche ore fa. Con un dolcissimo video, la futura mamma ha confermato di essere incinta. Una notizia che circolava già da qualche giorno e che ha finalmente trovato conferma. Tantissimi i messaggi di auguri arrivati a futuri genitori, tra i quali quelli di molti volti noti di Uomini e Donne. Ecco i dettagli della vicenda! Lorenzo e Claudia diventeranno genitori: l’Annuncio via social La notizia era nell’aria già da diversi giorni ed ora è arrivata la conferma ufficiale. Lorenzo Riccardi e la ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 23 giugno 2022)Dionigi diventeranno presto genitori. La coppia nata negli studi dinel 2019, ha dato ilvia social solo poche ore fa. Con un dolcissimo video, la futura mamma ha confermato di essere incinta. Una notizia che circolava già da qualche giorno e che ha finalmente trovato conferma. Tantissimi i messaggi di auguri arrivati a futuri genitori, tra i quali quelli di molti volti noti di. Ecco i dettagli della vicenda!diventeranno genitori: l’via social La notizia era nell’aria già da diversi giorni ed ora è arrivata la conferma ufficiale.e la ...

