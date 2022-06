Una data a Lido di Camaiore, "Rio" che ha fatto 40 anni, la voglia di suonare di sempre: in forma più che mai (Di giovedì 23 giugno 2022) Essere i Duran Duran nel 2022 significa tante cose. Significa innanzitutto essere una delle band più longeve e brillanti del pop britannico, avere una produzione artistica enorme ma famigliare a milioni di persone. Mica poco. E tutto ciò gestito con il peso autorevole di un’esperienza lunga e variegata, quella che si chiama eredità. Fatta di sapere e conoscenza dei propri mezzi e di cosa hanno rappresentato i Duran, anche nella sfera meramente mondana. E di stile. Da Sposerò Simon Le bon ai matrimoni, da Rhodes inseguito da Andy Warhol alle rinascite, alla scoperta tardiva di musicisti provetti al di là del look. Ora a quasi cinque anni dall’ultimo concerto, e prossimi a entrare nella Rock and Roll Hall of Fame, la band torna in Italia il 23 giugno, per un live durante la prima edizione del festival La Prima Estate, al Parco BussolaDomani di ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 giugno 2022) Essere i Duran Duran nel 2022 significa tante cose. Significa innanzitutto essere una delle band più longeve e brillanti del pop britco, avere una produzione artistica enorme ma famigliare a milioni di persone. Mica poco. E tutto ciò gestito con il peso autorevole di un’esperienza lunga e variegata, quella che si chiama eredità. Fatta di sapere e conoscenza dei propri mezzi e di cosa hanno rappresentato i Duran, anche nella sfera meramente mondana. E di stile. Da Sposerò Simon Le bon ai matrimoni, da Rhodes inseguito da Andy Warhol alle rinascite, alla scoperta tardiva di musicisti provetti al di là del look. Ora a quasi cinquedall’ultimo concerto, e prossimi a entrare nella Rock and Roll Hall of Fame, la band torna in Italia il 23 giugno, per un live durante la prima edizione del festival La Prima Estate, al Parco BussolaDomani di ...

