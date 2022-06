Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | La @acffiorentina è vicina all'intesa con la @juventusfc per #Mandragora, ma il @TorinoFC_1906 non… - DiMarzio : .@juventusfc | @TorinoFC_1906 e @acffiorentina si sfidano per Rolando #Mandragora - forumJuventus : (TS) 'Oggi si decide il futuro di Mandragora, il Torino incontra gli agenti e deve pareggiare l'offerta della Fiore… - sportli26181512 : Torino o Fiorentina: ecco la scelta di Mandragora: Se dipendesse da Rolando Mandragora nella prossima stagione il c… - DaniloBatresi : RT @marifcinter: #Pinamonti vuole aspettare #Torino o #Fiorentina, per questo nicchia su #Monza e #Salernitana -

... reduce dall'esperienza nel, è intorno ai 10 milioni mentre per Mandragora, che arriverà a titolo definitivo, il contratto sarà per cinque anni. Sempre per la mediana lasegue ...... classe 1997 di proprietà della Juventus (da un anno e mezzo in prestito al). L'intesa con la Juve è già vicina: l'offerta presentata dallaè infatti superiore a quella del Toro , ...Le parti - riferisce Sky Sport - stanno parlando di Zanimacchia. 16:28 - NESSUN ACCORDO CON TORINO E FIORENTINA PER MANDRAGORA - Secondo Sky Sport, il Torino, dopo il mancato riscatto di Mandragora, ...Spero per lui che trovi la destinazione giusta. Jovic è un grande attaccante anche se non conosce il campionato italiano. Io alla Fiorentina Ero stato accostato ma poi andai a Torino" ...