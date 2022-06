“Takkmethod” | il tiktoker che fa ginnastica mezzo nudo in giro per Milano – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

Muscoli scolpiti e uno spettacolo gratuito per chiunque si affacci anche solo dal balcone. "", noto influencer econ centinaia di fan, pubblicizza l'idea di portare l'attività fisica fuori dalle palestre girando per le città a torsoe facendo esercizio con qualunque oggetto possa fungere anche solo da supporto per mantenersi in forma. I social pullulano di suoimentre si allena con gli elastici ai pali della luce o mette in mostra gli addominali scolpiti lanciando, di tanto in tanto, qualche urlo che attira l'attenzione. L'ultimo palcoscenico delle sue esibizioni è stata, tra Brera, corso Como, il Castello e il Duomo.