Svolta nell'omicidio di Gigi Bici Il pm: 'Ucciso dalla fisioterapista' - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 23 giugno 2022) di Manuela Marziani È accusata anche di omicidio aggravato Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne che il 20 dicembre scorso avrebbe trovato davanti al cancello della sua tenuta il cadavere di Luigi ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) di Manuela Marziani È accusata anche diaggravato Barbara Pasetti, la40enne che il 20 dicembre scorso avrebbe trovato davanti al cancello della sua tenuta il cadavere di Luigi ...

Pubblicità

infoitinterno : Svolta nell’omicidio di Gigi Bici Il pm: 'Ucciso dalla fisioterapista' - Fefinho83 : RT @86_longo: Ci sono poche persone al mondo che vogliono il Milan come Sven Botman ( può essere la settimana della svolta, in un senso o n… - 86_longo : RT @86_longo: Ci sono poche persone al mondo che vogliono il Milan come Sven Botman ( può essere la settimana della svolta, in un senso o n… - xMicedo : RT @86_longo: Ci sono poche persone al mondo che vogliono il Milan come Sven Botman ( può essere la settimana della svolta, in un senso o n… - infoitinterno : Svolta nell'omicidio di Gigi Bici, la decisione degli inquirenti sulla fisioterapista Barbara Pasetti -