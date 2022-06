(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “I nostri gruppi darannoal. Un’onda civica si sta avvicinando, c’è tanto entusiasmo da valorizzare”. Queste le parole di Luigi Diai parlamentari di ‘Insieme per il futuro’, riuniti nella prima assemblea alla Camera dopo ladal M5S. “Basta con sovranismi e populismi. Non è più tollerabile l’odio… Stop alla politica da selfie”, dice ancora, aggiungendo: “Non si raccontano frottole ai cittadini. Solo la verità”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

fattoquotidiano : 'Il Movimento 5 stelle rimarrà sempre la prima forza politica ad occuparsi di giustizia sociale, transizione ecolog… - fattoquotidiano : L’ex 5 stelle Giarrusso: “Scissione di Di Maio? Non ha a che fare con le armi, è una lotta di potere con Conte” - fattoquotidiano : Un effetto liberatorio, un allentamento collettivo dei freni inibitori. Il giorno dopo la scissione del Movimento 5… - fisco24_info : Scissione 5 Stelle, Di Maio: 'Daremo stabilità a governo': (Adnkronos) - Le parole del ministro degli Esteri alla p… - ledicoladelsud : Scissione 5 Stelle, Di Maio: “Daremo stabilità a governo” -

'Dritto e rovescio' torna questa sera, alle 21.25 su Rete4 con l'ultimo appuntamento della stagione. Paolo Del Debbio commenterà tutti gli ultimi sviluppi sulladel Movimento 5, dopo l'addio di Luigi Di Maio e di altri esponenti del partito. Nel corso della serata, ampio spazio a un'analisi sull'effettiva utilità del reddito di cittadinanza, ...Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta così, a tele Lombardia, ladel Movimento 5. "Mi auguro che a casa ci si ricordi di chi ha portato a casa i risultati, e chi invece ...Queste le parole di Luigi Di Maio ai parlamentari di 'Insieme per il futuro', riuniti nella prima assemblea alla Camera dopo la scissione dal M5S. "Basta con sovranismi e populismi. Non è più ...ROMA – E’ in corso l’intervento di Luigi Di Maio alla congiunta Ipf in corso alla Camera. Il ministro ha detto: “Molti hanno chiesto di aderire, in questi mesi si valuteranno le istanze e ci dovremo d ...