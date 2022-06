Salernitana pronta a chiudere per Joao Pedro e Calafiori | Ederson verso l’Atalanta

(Di giovedì 23 giugno 2022) Si scalda il mercato dei granata che, dopo aver riscattato Coulibaly e Bohinen, sta per definire due importanti operazioni in attacco. Laper, mentre sul fronte delle usciteè destinato all’addio per approdare alper: cosa manca per l’ufficialità? Per l’attaccante itao-brasiliano del Cagliari occorre trovare l’accordo con il giocatore dopo quello già raggiunto tra le due società grazie all’incontro avvenuto nelle scorse ore tra i rispettivi ds. Sul giocatore c’era il forte interesse del Monza, ma i granata adesso sembrano ...

... i dettagli dell'affare Come riferito da Gianluca Di Marzio l'Atalanta èa mettere a segno il colpo Ederson per il proprio centrocampo. Accordo con lasulla base di 15 milioni di ...sogna gli ex Napoli: dopo Cavani spunta l'idea Milika scatenarsi sul mercato alla ricerca di un bomber. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere del Sport i granata starebbero pensando all'ex azzurro Arek Milik. 'Mentre ...La Salernitana è pronta a riportare in Serie A uno dei suoi grandi protagonisti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i campani sarebbero vicinissimi a Joao Pedro: in serata sarebbe avvenuto ...L’Atalanta è pronta ad accogliere Ederson, centrocampista brasiliano di proprietà della Salernitana. Il classe 1999 piaceva da tempo alla Dea. Ora è tutto pronto per il suo trasferimento. L’Atalanta h ...