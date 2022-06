Sacchi non ce la fa a non criticare Allegri: nuove bordate alla Juve - Top News (Di giovedì 23 giugno 2022) E parlando alla Gazzetta delle mosse della Juve Sacchi proprio non riesce a trattenere le sue critiche: Leggi su sportevai (Di giovedì 23 giugno 2022) E parlandoGazzetta delle mosse dellaproprio non riesce a trattenere le sue critiche:

Pubblicità

sisifo1965 : @4everAnnina Mi sbaglierò, ma dentro quei sacchi non c'è la sabbia. - Psyclo_Bo : RT @AlexGuidetti47: Quelli di noi che hanno preso in giro i non vaccinati lo hanno fatto perché ci vergognavamo del loro coraggio e dei lor… - martalamantide : @SoniaGrispo non mi aspetto niente di meno che un comportamento ineccepibile del tipo: solo acqua del rubinetto, du… - RellaSimone : @zampino23986533 @ghirbez @P_M_1960 Io non so quanto trasporti in sacchi un bilico. Ma sono 13.60(oppure 8.30) di l… - Adriano48R : RT @AlexGuidetti47: Quelli di noi che hanno preso in giro i non vaccinati lo hanno fatto perché ci vergognavamo del loro coraggio e dei lor… -