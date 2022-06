"Questo non si può dire". Conte balbetta e Veronica Gentili gli toglie la parola | Video (Di giovedì 23 giugno 2022) Tutto l'imbarazzo di Giuseppe Conte. Ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, il leader del Movimento 5 Stelle alterna gelo, rabbia e qualche incertezza nel commentare la scissione portata avanti da Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri martedì ha annunciato la sua uscita dal Movimento, con la creazione di due gruppi autonomi in Parlamento, dal nome un po' banale: Insieme per il futuro. Banale, però, non è l'impatto dell'operazione: in aula, perché hanno seguito Di Maio oltre 60 onorevoli, tra deputati e senatori, e fuori, perché è interessante ora capire l'impatto elettorale del nuovo partito sul bacino di voti grillini. "Ha parlato con Beppe Grillo?", domanda la Gentili a Conte. "Assolutamente sì, è consapevole del momento che stiamo vivendo e dei problemi più generali che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Tutto l'imbarazzo di Giuseppe. Ospite dia Controcorrente, su Rete 4, il leader del Movimento 5 Stelle alterna gelo, rabbia e qualche incertezza nel commentare la scissione portata avanti da Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri martedì ha annunciato la sua uscita dal Movimento, con la creazione di due gruppi autonomi in Parlamento, dal nome un po' banale: Insieme per il futuro. Banale, però, non è l'impatto dell'operazione: in aula, perché hanno seguito Di Maio oltre 60 onorevoli, tra deputati e senatori, e fuori, perché è interessante ora capire l'impatto elettorale del nuovo partito sul bacino di voti grillini. "Ha parlato con Beppe Grillo?", domanda la. "Assolutamente sì, è consapevole del momento che stiamo vivendo e dei problemi più generali che ...

Pubblicità

MarcelloChirico : Perché la #Juventus non ha rinnovato a #Dybala? Scorso novembre,quando #Juve gli presentò proposta dei 10mln, lui… - ItaliaViva : La fine del #M5S è un qualcosa che è iniziato con la fine del governo #Conte. Capisco che qualcuno in questo moment… - gippu1 : Faranno discutere queste parole di #Maldini pronunciate ieri sera a San Siro: 'Non posso essere soddisfatto. No, no… - Clag63 : RT @RedandBlack22: Al Milan non abbiamo mai gridato il tuo nome ma se è per questo non l’ha mai gridato neanche tua moglie - SSpe68 : RT @flayawa: Molte delle restrizioni e delle privazioni che i cittadini italiani affronteranno dall’autunno saranno per continuare a sosten… -