(Di giovedì 23 giugno 2022) Il PSG sta seguendoe il Milan monitora la situazione con interesse, sperando di riaprire la trattativa conSecondo quanto riferito da L’Equipe, il PSG avrebbe puntato Seko. Una notizia che potrebbe riguardare indirettamente anche il Milan. Il PSG ha già infatti imbastito i primi contatti con il Lens per il centrocamex dell’udinese. In caso di riuscita della trattativa, i parigini potrebbero defilarsi su, riportando ini rossoneri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : PSG su Fofana. Abbandonata la pista Renato Sanches? - Domenic36396232 : #Udinese su Lucas #Robertone del #Velez #PSG pronto a investire 40mln per Seko #Fofana del #Lens #Calciomercato #StayTuned - tony62550278 : RT @theMilanZone_: ?? Contatto stabilito tra PSG e Lens per Seko Fofana. Il PSG ha iniziato a discutere con le controparti del Lensois sul c… - Alesp1672 : @Manuel97__ Ho appena letto che il PSG è su Seco Fofana - Alesp1672 : @marcullo02 @CanalSupporters @diarioas @NandoPiscopo1 Ho letto che il PSG vuole Fofana -

... finiti nel mirino del. Ma i parigini, a centrocampo, avrebbero messo nel mirino un altro obiettivo. Secondo 'L'Equipe', ci sarebbero contatti in corso per l'ex Udinese Seko, oggi al Lens. ...Ad oggi sono ipotesi, ma l'interesse dei parigini perè reale. Come dichiarato da Al Khelaifi in una recente intervista, ilnon farà più acquisti stellari, "lustrini luccicanti" li aveva ...Si infiamma il calciomercato, al via ufficialmente il prossimo 1 luglio e che potrebbe riservare non pochi colpi di scena. A tal proposito, i nomi ...Il Milan torna a sperare sul mercato, arriva un 'assist' a sorpresa dal Psg: la mossa dei parigini spiazza tutti ...