Pandem | premio della giuria Adesso inciderà un singolo - Cronaca - lanazione it

Il cantautore grossetano Andrea Turchi, in arteIl cantautore grossetanosi aggiudica il secondo posto al Firenze Suona Contest, che si è svolto all'Ultravox, ... Per lui, anche il...Tra gli artisti che si sono iscritti entro il 28 febbraio viene messo in palio ilAmnesty ... Arianna Petruzzi, Conversi, Cance, Duo Areia, Matteo Croce, Silvifuoritempo, Manleva,, Layz, ... Pandem, premio della giuria Adesso inciderà un singolo Le sei band finaliste saranno giudicate da una giuria di specialisti presieduta da Ghigo Renzulli dei Litfiba Le sei band finaliste saranno giudicate da una giuria di specialisti presieduta da Ghigo R ...