Pubblicità

sportli26181512 : Padova, UFFICIALE: Oddo saluta dopo 4 mesi: Si interrompe il rapporto tra Massimo Oddo e il Padova, dopo soli quatt… - AlfredoPedulla : E’ arrivata confermata ufficiale del #Padova - WiAnselmo : RT @Mediagol: Padova, esonerato il tecnico Massimo Oddo: il comunicato ufficiale del club - Mediagol : Padova, esonerato il tecnico Massimo Oddo: il comunicato ufficiale del club - ILOVEPACALCIO : Padova, UFFICIALE: le strade tra il club biancoscudato e Oddo si dividono - Ilovepalermocalcio -

...e Pordenone, e qualche presenza in Serie C. Cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese, ha vestito pure la maglia della Nazionale Under 18 e Under 20. Ecco di seguito il comunicato...Secondo il Mattino di, il presidente del Veneto l'ha chiamato dalla Grecia, in vacanza. Per ... È spigoloso, poco incisivo a parole e rallentato dalla pandemia - questa è la tesi- nei ...E' finita l'avventura di Massimo Oddo sulla panchina del Padova. La notizia era nell'aria ma nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità da parte del club: ...Show di Sgarbi alla presentazione dell’opera ritrovata e per la prima volta esposta al pubblico: «Per le celebrazioni del Secondo Centenario della morte sono stati stanziati solamente 157 mila euro an ...