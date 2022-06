(Di giovedì 23 giugno 2022) La condanna in primo grado per la coppia che assassinò l'ex vice comandante della caserma dei carabinieri di Monsampolo, che fu freddato la mattina del 3 giungo 2020 mentre faceva jogging. Ricorso in appello: «Siamo innocenti»

Pubblicità

infoitinterno : Omicidio dell’ex carabiniere Antonio Cianfrone, condannati coniugi Giuseppe Spagnulo e Francesca Angiulli - infoitinterno : Omicidio Antonio Cianfrone, ergastolo a Spagnulo e 16 anni alla moglie. Il mistero del movente - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Ex carabiniere ucciso, ergastolo a Spagnulo e 16 anni alla moglie. Ma il movente è un mistero - Luxgraph : Omicidio Antonio Cianfrone, ergastolo a Spagnulo e 16 anni alla moglie. Il mistero del movente #corriere #news #202… - notizie36601426 : #Omicidio dell’ex carabiniere Antonio Cianfrone, condannati coniugi Giuseppe Spagnulo e Francesca Angiulli -… -

In via Carmelo Arcuti, a due passi dalla centralissima piazza Sant'Abate, sede della 'casa del commiato' dell'agenzia Murra, è calato un assordante... Il testo completo di questo contenuto a ...I coniugi erano accusati in concorso dipremeditato (e porto abusivo di arma) nell' assassinio diCianfrone, ex vice comandante della caserma dei carabinieri di Monsampolo , avvenuto ...La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Giuseppe Spagnulo e a 16 anni di carcere sua moglie Francesca Angiulli. I coniugi di origini ...All’uscita del tribunale di Macerata le persone che amavano Antonio Cianfrone si sono strette per condividere la fine di due anni molto difficili. Erano commosse le sorelle della vittima, Sandra e Fra ...