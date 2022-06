(Di giovedì 23 giugno 2022)particolarmente impegnativa (anche da un punto di vista economico, per certi versi) quella prevista nel weekend per il Mondiale di motocross:e MX2 saranno di scena inper l’omonimo Gran Premio, presso il circuito di Samota-Sumbawa, a tre anni di distanza dopo l’ultima volta nel 2019 (non essendosi svolto durante il periodo pandemico). Ci avviciniamo al prossimo appuntamento di un Mondiale, ormai, completamente nel segno dello sloveno Tim: 101 punti di vantaggio su Jeremy Seewer, 119 su Jorge Prado; certo, va considerato che un pilota del livello di Romain Febvre ha iniziato la sua stagione soltanto in occasione dello scorso GP (in Germania), ed è dunque un rivale in meno da considerare per. Tuttavia, lo sloveno sta letteralmente dominando in questa stagione: dopo un ...

In una intervista per il sito ufficiale della, Jorge Prado ha garantito che sta facendo tutto quanto è possibile per rientrare in gara già settimanaa Riola Sardo, ma naturalmente l'... MXGP, prossima tappa in Indonesia: riuscirà qualcuno a fermare il dominio incontrastato di Tim Gajser MXGP e MX2 saranno di scena in Indonesia per l'omonimo Gran Premio, presso il circuito di Samota-Sumbawa, a tre anni di distanza dopo l'ultima volta nel 2019 (non essendosi svolto durante il periodo ...che nel prossimo weekend tra sabato 25 e domenica 26 farà tappa in Indonesia, dove si disputerà l'omonimo Gran Premio, a distanza di due settimane dal precedente appuntamento (in Germania).