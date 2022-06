Pubblicità

NoviSimona : ??Isola ecologica di VIII Municipio:perso il treno del PNRR, quando la avremo??? Lista @CalendaSindaco: dotiamo Roma… - ValerioVezzari : @AndreaCatarci @Roma @gualtierieurope Presidente @AndreaCatarci , ci dia allora indicazioni su come poterci sostitu… - genovatoday : Municipio VIII Medio Levante, tutti i nuovi consiglieri eletti - fibra0388 : @Falconero1987 Inviata Raccomandata con ricevuta di ritorno da servizio online ( quindi senza muovermi da casa ). 8… - NoviSimona : ??VIII Municipio senza isola ecologica:persa occasione d'oro grazie ai 32 milioni di euro tra fondi PNRR e piano inv… -

RomaDailyNews

... l'area dell'incontro mondiale dei Giovani a Tor Vergata (VI); il parco 17 aprile 1944 - monte del Grano (VII); parco Sbragia (); piazzetta Rossa in largo Cannella (......V: Villa Gordiani - lato Via Olevano Romano;VI: Area dell'incontro mondiale dei giovani a Tor Vergata;VII: Parco 17 aprile 1944 - Monte del Grano;: ... Municipio VIII, Ciaccheri: concluso restauro Catacombe Comodilla - RomaDailyNews Per rendere omaggio all’antica tradizione, nel municipio VII è stata organizzata la festa di San Giovanni. “Sono anni che quest’appuntamento così tradizionale non si celebra più e quindi come municipi ...Ideatore del progetto il delegato del sindaco alle Politiche giovanili, Lorenzo Marinone: "Rivitalizziamo spazi urbani della città e decongestioniamo il centro storico" ...