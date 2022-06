Malore a Portonovo, intervento al cuore a Torrette per l'ex annunciatrice Rai Rosanna Vaudetti (Di giovedì 23 giugno 2022) ANCONA - Rosanna Vaudetti è stata operata al cuore. E' stata sottoposta a un intervento di ablazione cardiaca a seguito del Malore accusato ieri a Portonovo , mentre stava nuotando. All'improvviso, è ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 23 giugno 2022) ANCONA -è stata operata al. E' stata sottoposta a undi ablazione cardiaca a seguito delaccusato ieri a, mentre stava nuotando. All'improvviso, è ...

Pubblicità

pier2856 : RT @cronaca_di_ieri: 22/06/22 PORTONOVO - Malore improvviso per Rosanna Vaudetti, anconetana, amatissima ex Signorina Buonasera della Rai.… - zazoomblog : Malore a Portonovo Rosanna Vaudetti ricoverata in Cardiologia: Ora sto meglio grazie a tutti coloro che mi hanno ai… - bendinelli2011 : RT @cronaca_di_ieri: 22/06/22 PORTONOVO - Malore improvviso per Rosanna Vaudetti, anconetana, amatissima ex Signorina Buonasera della Rai.… - Kaisha1890 : RT @cronaca_di_ieri: 22/06/22 PORTONOVO - Malore improvviso per Rosanna Vaudetti, anconetana, amatissima ex Signorina Buonasera della Rai.… - cronaca_di_ieri : 22/06/22 PORTONOVO - Malore improvviso per Rosanna Vaudetti, anconetana, amatissima ex Signorina Buonasera della R… -