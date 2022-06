Lega Serie A e Puma svelano pallone campionato 2022/23. Come si chiama e le caratteristiche innovative (Di giovedì 23 giugno 2022) Lega Serie A e Puma, dopo aver annunciato a marzo la firma di una partnership a lungo termine che vedrà il Global Sports Brand Come partner tecnico ufficiale della Lega Serie A dall'inizio della ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022)A e, dopo aver annunciato a marzo la firma di una partnership a lungo termine che vedrà il Global Sports Brandpartner tecnico ufficiale dellaA dall'inizio della ...

Pubblicità

MCriscitiello : ESCLUSIVA- Domani si gioca al Tar il nuovo match tra Lega di serie A e Figc sulla liquidità delle squadre. E la pal… - Goalist_it : Lega Serie A e Puma presentano il pallone ufficiale per la prossima stagione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La Lega e Puma svelano il nuovo pallone per il campionato 2022/23 - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - La Lega e Puma svelano il nuovo pallone per il campionato 2022/23 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La Lega e Puma svelano il nuovo pallone per il campionato 2022/23 -