(Di giovedì 23 giugno 2022) Il centrocampista dell’Inter, Hakan, è finito nellaa causa di alcune sue dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore Hakantorna a far discutere. In particolare, hanno generato non… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

Calciomercatonews.com

Gli arresti a 5 giorni dal voto Come detto una vera e propriache travolge l'entourage di ... Un vero e proprio ciclone che sia cinque giorni dalle amministrative. Il Blitz è scattato ...È qui che ha inizio il documentario: nel momento in cui ogni speranza sembra perduta e unamediatica sisugli azzurri. Il documentario si snoda tra interviste ai protagonisti e ... La bufera si abbatte su Calhanoglu: cosa sta succedendo “Un sentito grazie a tutti i 5.261 cittadini che si sono recati alle urne e un grazie altrettanto sentito a tutte le persone che, nel corso di queste settimane, hanno condiviso con noi un percorso ...Dopo l’albero di pino che, nella tarda mattinata di lunedì, si è abbattuto su un’auto in via Dante, Vigili del Fuoco e Polizia locale di Taranto sono intervenuti ieri mattina, martedì 21 giugno, per m ...