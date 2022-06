Joe Biden contro la Corte Suprema | ' Deluso dalla sentenza sulle armi a New York'

(Di giovedì 23 giugno 2022) Joeha commentato ladelladi New, che ha annullato una legge in vigore da oltre un secolo nello Stato di Newche vietava di portarenascoste senza un'...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : I nuovi missili più avanzati Himars che Joe Biden ha inviato a Kiev, secondo alcuni analisti, potrebbero essere un… - Agenzia_Ansa : Joe Biden è caduto mentre stava iniziando a fare un giro in bici a Rehoboth Beach, Delaware, ma si è subito rialzat… - Agenzia_Ansa : Joe Biden cade dalla bici ma si rialza e assicura: 'Sto bene'. Il presidente degli Stati Uniti ha avuto problemi a… - ps_canedo : Rejuvenesceram o Joe Biden com CGI pro filme da Barbie - nozrim : RT @Agenzia_Italia: Il presidente #USA Joe Biden, si è detto 'profondamente deluso', e ha lanciato un appello agli americani 'perché facci… -

Quindici repubblicani hanno votato il sostegno al Bipartisan Safer Communities Act Nel giorno in cui la Corte Suprema ha allargato il diritto a circolare armati , con una sentenza cheha duramente criticato affermando che "dovrebbe allarmare tutti noi", al Senato ha passato indenne l'ultimo ostacolo prima dell' approvazione finale la legge bipartisan sul controllo delle ...Il presidente degli Stati Uniti,, si è detto 'profondamente deluso', e ha lanciato un appello agli americani 'perché facciano sentire la loro voce'. Duro il commento del sindaco di New York,...Con una votazione di 6 a 3, la Corte ha accolto il ricorso di due persone che avevano citato lo Stato di New York per le limitazioni al porto d'armi. Il presidente Usa Joe Biden, si è detto "profondam ...New York, 23 giu. (askanews) - "Sono profondamente deluso dalla sentenza della Corte Suprema": così si è espresso il presidente americano Joe Biden a proposito della decisione della Corte di annullare ...