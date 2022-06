Isola dei Famosi, Luca Daffré furioso con Maria Laura De Vitis: “Paracu*a!” (Di giovedì 23 giugno 2022) All’Isola dei Famosi 2022, Maria Laura De Vitis sembra aver deluso molto Luca Daffrè, che è parso incredulo e arrabbiato nei confronti della giovane naufraga. Il motivo? Nonostante Maria Laura abbia sempre dichiarato di avere un debole per il modello e di avere intenzione di frequentarlo una volta fuori dal reality show, a domanda diretta ha risposto che lo scarterebbe pur di arrivare alla vittoria dell’Isola dei Famosi. Isola dei Famosi 2022, notte di fuoco per Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal? Stando ai rumors, nella notte trascorsa nello stesso hotel i due naufraghi si sarebbero incontrati e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 giugno 2022) All’dei2022,Desembra aver deluso moltoDaffrè, che è parso incredulo e arrabbiato nei confronti della giovane naufraga. Il motivo? Nonostanteabbia sempre dichiarato di avere un debole per il modello e di avere intenzione di frequentarlo una volta fuori dal reality show, a domanda diretta ha risposto che lo scarterebbe pur di arrivare alla vittoria dell’deidei2022, notte di fuoco per Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal? Stando ai rumors, nella notte trascorsa nello stesso hotel i due naufraghi si sarebbero incontrati e ...

