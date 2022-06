Il Garante della privacy contro Google analytics: il trasferimento di dati dall’Europa agli Stati Uniti è illegittimo (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo le sentenze degli omologhi di Austria e Francia, anche in Italia l'autorità per la protezione dei dati boccia le pratiche di gestione delle informazioni da parte del colosso di Mountain View Leggi su wired (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo le sentenze degli omologhi di Austria e Francia, anche in Italia l'autorità per la protezione deiboccia le pratiche di gestione delle informazioni da parte del colosso di Mountain View

Pubblicità

meb : Il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, conferma 29 #suicidi in carcere da… - Radio1Rai : Persone private della libertà ???'Il ritorno alla normalità di fatto non c'è stato, soprattutto nelle Rsa, nelle res… - eledamoli : RT @QGiustizia: Un giacimento prezioso, la Relazione al Parlamento 2022: traiettorie filosofiche su concetto di tempo intersecano tempo rea… - sgalipata : RT @amnestyitalia: Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Mauro Palma ha presentato la Relazione annuale al P… - ElloboXxx2 : @sostengoi40 Quando le Camere ed il PdC non rispecchiano più la volontà popolare, dovrebbe intervenire il PdR quale… -