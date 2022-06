Grey’s Anatomy 19 sarà “una bomba che esplode”, anticipa Kim Raver e spera non sia l’ultima stagione (Di giovedì 23 giugno 2022) Grey’s Anatomy 19 debutta sulla rete americana ABC il 6 ottobre insieme alla sesta stagione di Station 19. Ci attende una stagione probabilmente molto intensa, alla luce di quanto accaduto nel finale. In un’intervista concessa a People, Kim Raver ha anticipato cosa i fan possono aspettarsi dal prossimo ciclo di episodi. Infatti, diversi medici, inclusi gli specializzandi, hanno lasciato l’ospedale, e Meredith sembra essere l’unica in grado di salvare la situazione. Tra coloro che se ne sono andati ci sono anche Teddy e Owen, quest’ultimo accusato di aver fornito ai militari veterani delle medicine necessarie per permettere loro di morire in modo dignitoso. La coppia è stata vista partire insieme ai propri figli lontano da Seattle, e non è chiaro come si evolverà la situazione poiché ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 giugno 2022)19 debutta sulla rete americana ABC il 6 ottobre insieme alla sestadi Station 19. Ci attende unaprobabilmente molto intensa, alla luce di quanto accaduto nel finale. In un’intervista concessa a People, Kimhato cosa i fan possono aspettarsi dal prossimo ciclo di episodi. Infatti, diversi medici, inclusi gli specializzandi, hanno lasciato l’ospedale, e Meredith sembra essere l’unica in grado di salvare la situazione. Tra coloro che se ne sono andati ci sono anche Teddy e Owen, quest’ultimo accusato di aver fornito ai militari veterani delle medicine necessarie per permettere loro di morire in modo dignitoso. La coppia è stata vista partire insieme ai propri figli lontano da Seattle, e non è chiaro come si evolverà la situazione poiché ...

Pubblicità

anxietygirl88 : sto sprecando il mio tempo guardando S18 | E19 di Grey's Anatomy #GreysAnatomy 9.56 - lindaromanoff : correndo a continuare grey’s anatomy farei di tutto x questo moro - nagiiwicha : mi manca grey’s anatomy ma le ultime puntate e l’ultima stagione (per il momento) facevano cagare - kyliegeorge14 : RT @Sofia_mhk: Ho visto l'ultimo epidosio di grey's anatomy e niente restarà per sempre la mia seria, quella che ho portato come tesina all… - iesovcors : sono finalmente in pari con grey’s anatomy -