Gori | “Per ricostruire i 14 asili a Bucha una sottoscrizione del Cesvi “

Bergamo. Giovedì mattina a Leopoli, poi il rientro a Bergamo. "La città è bellissima e la guerra sembra lontana. Ce la ricordano però la sirena d'allarme, la visita dell'ufficio d'emergenza allestito nelle cantine e le immagini dei civili uccisi dalle mine russe": questo il tweet che chiude il viaggio di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, partito ad inizio settimana per Bucha. Quattro giorni intensi e carichi di emozioni, di strette di mano, di accordi presi, di firme messe nero su bianco a testimonianza di una volontà, quella dell'aiuto, che mai è venuta meno dall'inizio della guerra in Ucraina. E, tra i tanti impegni presi, c'è anche quello che fa capo al tema della ricostruzione: non solo vicinanza e accoglienza, ma anche un aiuto concreto che passa dalla ripartenza e dalla sistemazione, se non completo rifacimento, di edifici fondamentali alla ...

