Eros Ramazzotti, il videoclip di 'Ama' stupisce: protagoniste Michelle Hunziker e Aurora (Di giovedì 23 giugno 2022) A due settimane dall'annuncio globale del suo nuovo progetto discografico 'Battito infinito', disponibile dal 16 settembre 2022, Eros Ramazzotti continua a cavalcare l'onda del successo. Esce oggi il ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 giugno 2022) A due settimane dall'annuncio globale del suo nuovo progetto discografico 'Battito infinito', disponibile dal 16 settembre 2022,continua a cavalcare l'onda del successo. Esce oggi il ...

Pubblicità

fanpage : #GigiUnoComeTe Eros Ramazzotti sul palco di Piazza del Plebiscito ha reso omaggio a Elena Del Pozzo, la piccola… - RaiUno : 'Ci vuole passione con te, non deve mancare mai!' @_GigiDAlessio_ e Eros Ramazzotti hanno fatto tremare piazza del… - sscnialler : Mamma fangirl sta da non so quanti giorni a sentire in loop la canzone nuova di Eros ramazzotti ???? - BITCHYFit : Michelle Hunziker e Aurora nel nuovo video di Eros Ramazzotti: “Sempre amore tra noi” - tizianacarmela : Eros Ramazzotti - Ama (Spanish Version) -